Perisic saluta l'Inter: "Grazie dal profondo del cuore"

Ivan Perisic ha detto addio all'Inter ed è diventato ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco. L'ala croata ha voluto salutare il club nerazzurro con un messaggio su Instagram rivolgendosi in prima battuta ai tifosi: "Grazie dal profondo del cuore, per il vostro aiuto nei tempi semplici come in quelli difficili". Quindi il 30enne ha omaggiato quanti hanno fanno parte della sua vita sportiva nelle ultime quattro stagioni: "E poi naturalmente grazie all'Inter, a tutto lo staff, e in modo particolare a tutti gli allenatori e giocatori. I vostri consigli saranno sempre parte di me come persona e giocatore. Grazie di tutto, sempre Forza Inter". Un commovente saluto che tutti i supporter del Biscione apprezzeranno. ⁣