Inter: ufficiale Perisic al Bayern Monaco

L'ADDIO

Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Dopo 4 stagioni all'Inter, l'esterno croato torna in Germania dove aveva già giocato per 4 anni con le maglia di Borussia Dortmund e Wolfsburg. Ai nerazzurri vanno 5 milioni per il prestito oneroso, mentre i bavaresi hanno un diritto di riscatto fissato a 20. "Sono molto felice di essere tornato in Germania. Il Bayern è uno dei più grandi club d'Europa. Vogliamo provare a vincere non solo la Bundesliga e la Coppa di Germania, ma anche la Champions League".













Dopo Radja Nainggolan, anche il secondo (dei tre) piantagrane della passata stagione ha lasciato Milano. La rivoluzione targata Marotta-Conte non guarda in faccia nessuno e così lascia l'Inter anche la croce e delizia delle ultime 4 stagioni nerazzurre. Arrivato dal Wolfsburg nell'estate 2015, l'esterno croato ha vissuto all'ombra della Madonnina un'esperienza fatta di alti e bassi, mettendo in mostra le sue grandi qualità ma anche la sua più grande lacuna, la mancanza di continuità. Già a gennaio il vice-campione del mondo aveva fatto di tutto per lasciare Appiano Gentile, ma la trattativa con l'Arsenal non andò in porto. Da lì una seconda parte di stagione deludente, anche a causa degli attriti con Mauro Icardi, fino al divorzio odierno, frutto anche della bocciatura di Antonio Conte nel pre-campionato.