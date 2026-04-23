PerfectDraft per un perfect-match: una BUD per celebrare l'epica rimonta dell'Inter
AB InBev ha presentato ai tifosi nerazzurri la spillatrice di birra PerfectDraft brandizzata Inter in occasione della semifinale di Coppa Italia contro il Como
© BUD
Tempismo perfetto, che nel marketing se non è tutto è di certo molto: ecco allora Inter-Como, una semifinale di Coppa Italia finita di diritto nelle pagine dell'epica interista. Quale serata migliore per BUD per suggellare dunque la partnership con il club nerazzurro con il lancio di un prodotto che ammicca ai tifosi e invita alla celebrazione condivisa? Senza scordare, aggiungiamo noi, quanto sia poi non secondario l'aspetto scaramantico in un mondo fatto di abitudini, riti e gestualità ripetute come quello del calcio!
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Bene ha detto così all'Inter sul campo, in una serata dalle mille emozioni, e benissimo a BUD che ha lanciato sul mercato, con un'anteprima d'eccezione nella Sala dell'Orologio dello stadio Meazza, la sua nuovissima spillatrice PerfectDraft brandizzata Inter. Un'occasione speciale per celebrare insieme l'evento, condividere il momento-partita e vivere l’atmosfera di una partnership costruita sui valori comuni di appartenenza e gioia collettiva.
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Un servizio AB InBev (azienda leader nel settore della birra a livello mondiale, europeo e locale, con 8 dei 10 brand più di valore a livello globale, tra cui appunto BUD, e detentrice dei diritti esclusivi su bar, aree hospitality e sistemi di spillatura a San Siro) che ha permesso ai tifosi nerazzurri di stemperare dapprima la tensione dell'attesa e festeggiare poi la storica rimonta che ha consentito agli uomini di Cristian Chivu di raggiungere la finale di Coppa Italia, celebrando il successo con il brindisi più gradito e liberatorio.
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Ma cosa è PerfectDraft? E' un sistema di spillatura che consente di servire birra alla spina di alta qualità alla temperatura perfetta direttamente a casa. Utilizza fusti riutilizzabili e sostenibili ed è disponibile con oltre 40 brand. La versione co-branded nasce per offrire ai tifosi interisti un’esperienza unica nel giorno partita, ispirata alla celebrazione collettiva: la possibilità di spillare la propria birra e scoprire il mondo PerfectDraft in una veste esclusiva Inter, pensata per vivere al meglio ogni momento con BUD, un simbolo della cultura americana e della produzione birraria su larga scala che da anni trova nel calcio il contesto in cui il DNA del brand si esprime al massimo.
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