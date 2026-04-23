PerfectDraft per un perfect-match: una BUD per celebrare l'epica rimonta dell'Inter

Un servizio AB InBev (azienda leader nel settore della birra a livello mondiale, europeo e locale, con 8 dei 10 brand più di valore a livello globale, tra cui appunto BUD, e detentrice dei diritti esclusivi su bar, aree hospitality e sistemi di spillatura a San Siro) che ha permesso ai tifosi nerazzurri di stemperare dapprima la tensione dell'attesa e festeggiare poi la storica rimonta che ha consentito agli uomini di Cristian Chivu di raggiungere la finale di Coppa Italia, celebrando il successo con il brindisi più gradito e liberatorio.