Inter, Chivu: "A Como la vittoria scudetto. Per i derby non rosico. Cosa manca per la Champions? I soldi..."

Così invece sull'inizio stagione: "A tratti, all'interno delle partite, si intravedevano le cose nuove che volevamo portare poi però è arrivata qualche sconfitta di troppo (Juve, Napoli, Milan e Udinese, ndr) e rischiano di uscire fantasmi del passato. Non volevo rivoluzioni ma evoluzioni tattiche, volevo cose più pragmatiche ma senza abbassarci, non voglio che si speculi sul risultato. Comunque non è mai mancato sostegno da parte del club". È cambiato anche il modo di comunicare? "Volevo farlo a modo mio poi mi sono dovuto adattare alla realtà. Mi hanno detto che sono un finto prete, ho visto dai miei figli e da mia moglie cosa hanno detto di me i social visto che io non ne ho. La questione Bastoni-Kalulu? Avevo due scelte: o mantenere la mia posizione (il giorno prima aveva detto che gli allenatori non parlano mai quando ricevono decisioni arbitrali a proprio favore, ndr) o difendere il mio giocatore. Ho dovuto difenderlo perché già pochi minuti dopo la partita erano uscite cose che vanno oltre il calcio. E io so perché: tutti si attendevano che l'Inter avrebbe perso visto che non avevamo vinto scontri diretti. Bastoni ha sofferto tanto pur non facendolo vedere ai compagni: fuori sorridi ma dentro è diverso. Simulazione? Non è simulazione, non è colpa di Bastoni o dell'arbitro. È colpa del Var che non può intervenire, quello di Kalulu è un tocco leggero che non meritava ammonizione. Da fuori sembrava fallo netto, anche i giocatori della Juve si girano arrabbiati. Solo chi non ha giocato non capisce quanto intensamente si viva in un Inter-Juve, per questo mi ha dato fastidio quando ho visto ex calciatori condannare Bastoni. Nel calcio cose così capitano da anni, mai visto cose così: anche dopo quell'episodio sono successe cose del genere e non ho visto reazioni così forti".