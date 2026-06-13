Le Legends di Inter e Real in campo al Bernabeu: una sfida dai mille ricordi

Una giornata speciale, tra ricordi ed emozioni: l'Inter Legends è tornata in campo per affrontare il Real Madrid Leyendas nel Corazón Classic Match: una sfida amichevole organizzata per raccogliere fondi utili a finanziare i progetti benefici della Fundación Real Madrid. In un'atmosfera spettacolare, con lo stadio pieno, le leggende di Real Madrid e Inter hanno dato spettacolo, dando vita a un'incredibile sfida che ha vinto i Blancos vincere in rimonta per 2-1. Per i nerazzurri in gol Hernanes, mentre il Real ha festeggiato grazie a Pepe e Barral.