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L'AMICHEVOLE

Le Legends di Inter e Real in campo al Bernabeu: una sfida dai mille ricordi

Grandi emozioni al Bernabeu nella partita a scopo benefico vinta dai Blancos. Per i nerazzurri in gol Hernanes  

13 Giu 2026 - 16:38
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Una giornata speciale, tra ricordi ed emozioni: l'Inter Legends è tornata in campo per affrontare il Real Madrid Leyendas nel Corazón Classic Match: una sfida amichevole organizzata per raccogliere fondi utili a finanziare i progetti benefici della Fundación Real Madrid. In un'atmosfera spettacolare, con lo stadio pieno, le leggende di Real Madrid e Inter hanno dato spettacolo, dando vita a un'incredibile sfida che ha vinto i Blancos vincere in rimonta per 2-1. Per i nerazzurri in gol Hernanes, mentre il Real ha festeggiato grazie a Pepe e Barral.

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