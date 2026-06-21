Martinez: "Pronto a prendermi il mio posto. Dumfries? Il Real ha fatto centro"

Nel corso di un'intervista rilasciata ad AS, lo spagnolo ha descritto così l'annata appena conclusa: "L'unica macchia è stata l'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo Glimt. Hanno giocato bene e a noi ci mancava Lautaro, che è la nostra principale minaccia offensiva e un giocatore chiave per la nostra squadra. Abbiamo sentito molto la sua assenza in quella partita". Martinez ha aggiunto: "Ora è il momento di riposare, ricaricare le energie e cercare di ottenere più spazio nella prossima stagione".