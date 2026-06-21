Martinez: "Pronto a prendermi il mio posto. Dumfries? Il Real ha fatto centro"

Dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, Josep Martinez scalda i motori in vista della prossima stagione. Con l'addio di Yann Sommer, lo spagnolo dovrebbe diventare il portiere titolare dell'Inter e vuole ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista.
Il rimpianto dell'ultima stagione
Nel corso di un'intervista rilasciata ad AS, lo spagnolo ha descritto così l'annata appena conclusa: "L'unica macchia è stata l'eliminazione dalla Champions League contro il Bodo Glimt. Hanno giocato bene e a noi ci mancava Lautaro, che è la nostra principale minaccia offensiva e un giocatore chiave per la nostra squadra. Abbiamo sentito molto la sua assenza in quella partita". Martinez ha aggiunto: "Ora è il momento di riposare, ricaricare le energie e cercare di ottenere più spazio nella prossima stagione".
L'addio di Dumfries
Il portiere ha poi parlato di un suo ormai ex compagno di squadra. Manca ancora l'ufficialità, ma Dumfries è un nuovo giocatore dei Blancos. Martinez ha voluto elogiarlo: "Penso sia un ottimo acquisto per il Real Madrid. Credo sia una scelta fantastica, anche se mi dispiace che ci lasci perché è un giocatore straordinario, quello che tutti vorrebbero in squadra". Il classe '98 ha poi sdrammatizzato: "Gli auguro tutto il meglio, tranne quando giocherà contro di noi, se mai dovesse succedere". Da un punto di vista tattico, "darà un grande contributo alla fascia destra. Ultimamente gli viene chiesto soprattutto di spingersi in avanti, ma se deve arretrare un po', lo fa in modo eccellente".
Infine, Martinez ha parlato anche del sogno chiamato Spagna: "So quanto sia difficile entrare in nazionale, ma non mi arrendo, neanche lontanamente. Lavorerò sodo per cercare di avere un giorno questa opportunità".