Palestra chiarisce: "Perché il Chelsea? Ho sempre sognato di..."

07 Ago 2026 - 17:39
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È stato il tormentone iniziale del mercato estivo: quando sembrava ormai destinato a vestire la maglia dell'Inter, Marco Palestra ha scelto il Chelsea e la Premier League. In questo precampionato è riuscito già a stupire il suo nuovo allenatore Xabi Alonso, che si è detto impressionato dagli strappi dell'ex Cagliari.Alla vigilia dell'amichevole tra Chelsea e Milan, Palestra ha parlato così ai canali del suo nuovo club. 

"Arrivare al Chelsea, in Inghilterra, è stata una decisione molto importante per me. Perché ho fatto questa scelta? Ho sempre sognato di giocare in Premier League, penso che sia il campionato più competitivo al mondo e il Chelsea una delle squadre più forti in circolazione. Non è stato difficile scegliere e non vedo l'ora di scendere in campo". 

Sui nuovi compagni: "Parliamo molto, a volte in inglese e a volte in spagnolo. Parlo molto con Aaron, ma anche con Joao Pedro ed Estevao. Vorrei davvero migliorare il mio inglese e ci sto provando. Il Chelsea è una squadra con grandi giocatori ma soprattutto con brave persone, fa parte della cultura di questo club. Probabilmente è per questo che mi sono trovato così bene da subito": 

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