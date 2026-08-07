Palestra chiarisce: "Perché il Chelsea? Ho sempre sognato di..."

È stato il tormentone iniziale del mercato estivo: quando sembrava ormai destinato a vestire la maglia dell'Inter, Marco Palestra ha scelto il Chelsea e la Premier League. In questo precampionato è riuscito già a stupire il suo nuovo allenatore Xabi Alonso, che si è detto impressionato dagli strappi dell'ex Cagliari.Alla vigilia dell'amichevole tra Chelsea e Milan, Palestra ha parlato così ai canali del suo nuovo club.
"Arrivare al Chelsea, in Inghilterra, è stata una decisione molto importante per me. Perché ho fatto questa scelta? Ho sempre sognato di giocare in Premier League, penso che sia il campionato più competitivo al mondo e il Chelsea una delle squadre più forti in circolazione. Non è stato difficile scegliere e non vedo l'ora di scendere in campo".
Sui nuovi compagni: "Parliamo molto, a volte in inglese e a volte in spagnolo. Parlo molto con Aaron, ma anche con Joao Pedro ed Estevao. Vorrei davvero migliorare il mio inglese e ci sto provando. Il Chelsea è una squadra con grandi giocatori ma soprattutto con brave persone, fa parte della cultura di questo club. Probabilmente è per questo che mi sono trovato così bene da subito":