Spalletti torna sul caso Bastoni: "Non abbiamo creato grossi strascichi"

Alla vigilia del derby d'Italia con l'Inter a Perth, Spalletti è stato stuzzicato anche su Bastoni, difensore dei nerazzurri che i bianconeri ritroveranno per la prima volta dopo il caso dello scorso febbraio che ha visto coinvolto anche Kalulu: "Non abbiamo creato grossi strascichi, non abbiamo riparlato di quelli che sono stati i comportamenti dei giocatori in campo. Vogliamo solo fare una bella partita contro i più forti del nostro campionato e riuscire a imparare più cose possibili per arrivare al loro livello".