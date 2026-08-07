Schwoch a gamba tesa sul caso Roggero, è bufera social: "Errore non aver ammazzato il terzo"

Pochi giorni fa infatti l'ex attaccante ha commentato il video postato su Instagram da un account satirico e ha preso le difese del gioielliere: "Spero che possa succedere a te quello che è successo a Roggero. L’errore è stato quello di non avere ammazzato il terzo". Frasi molto dure che inevitabilmente hanno scatenato una vera e propria bufera social, anche perché Schwoch, che oggi fa il consulente finanziario, non si è affatto scusato e anzi ci ha messo il carico: "Tutta colpa delle zecche comuniste e dei giudici che cantano bella ciao" ha scritto.