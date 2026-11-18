"L'Inter è uno dei pochi casi in cui un fondo investimento arriva in Italia e non stravolge il management, è un atto d'intelligenza. Il concetto di delega è importante, la proprietà è presente quotidianamente e mi ci confronto. Abbiamo potuto modellare un'Inter vincente". Lo rimarca il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, parlando durante l'evento Rcs Sport Industry Talk. "Lo dico con orgoglio - aggiunge Marotta -, la stagione passata abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e per la seconda volta consecutiva abbiamo chiuso il bilancio in attivo. L'equazione più si spende più si vince non è sempre valida, a volte la competenza pareggia gli investimenti. L'obiettivo è creare un mix perfetto per rispettare gli obiettivi e ottenere risultati positivi. Proseguiremo con questo modello".
Poi Marotta allarga l'analisi alle altre proprietà in Serie A: "Per quanto riguarda la Serie A sono venuti a mancare i cosiddetti mecenati, ma meno male che sono arrivati proprietari stranieri perché se non ci fossero stati il nostro calcio sarebbe ancora più in difficoltà. È evidente che le proprietà straniere vengono in Italia dopo che magari in alcuni casi hanno potuto valutare l'approccio con la Premier League che è il campionato diciamo più importante, ma lì i valori anche di acquisto dei club è nettamente superiore al nostro, per cui di ripiego poi vengono in Italia", ha aggiunto.
Poi il presidente dell'Inter passa al capitolo nazionale: "La storia dell'Italia, della Figc che ha dalla sua un palmarès ricco di successi, ci rappresenta degnamente nel mondo. Diciamo che questo è un periodo di involuzione, non abbiamo più partecipato agli ultimi Mondiali e quindi questo è sicuramente un dato che ci deve far riflettere. La difficoltà dell'Italia calcistica non nasce solo dal fatto che noi stessi siamo un attimino scesi di valore e di qualità, ma che le altre sono salite. Quindi la competitività va anche vista da questo punto di vista. Non a caso siamo stati eliminati nelle ultimi due qualificazioni da squadre come la Macedonia e la Bosnia", ha ricordato.