"L'Inter è uno dei pochi casi in cui un fondo investimento arriva in Italia e non stravolge il management, è un atto d'intelligenza. Il concetto di delega è importante, la proprietà è presente quotidianamente e mi ci confronto. Abbiamo potuto modellare un'Inter vincente". Lo rimarca il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, parlando durante l'evento Rcs Sport Industry Talk. "Lo dico con orgoglio - aggiunge Marotta -, la stagione passata abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e per la seconda volta consecutiva abbiamo chiuso il bilancio in attivo. L'equazione più si spende più si vince non è sempre valida, a volte la competenza pareggia gli investimenti. L'obiettivo è creare un mix perfetto per rispettare gli obiettivi e ottenere risultati positivi. Proseguiremo con questo modello".