"La Nazionale? La sconfitta con il Belgio è stata chiara, non c'è dubbio, abbiamo perso nel risultato e sotto il profilo del gioco. Fa parte del percorso, ho sempre detto che sarebbero arrivati momenti complicati. Abbiamo chiuso un girone che sulla carta era tabù, abbiamo vinto con la Francia e due con la Turchia". Il percorso è "positivo ma non netto, abbiamo conquistato l'obiettivo minimo, da qui si deve continuare, non si deve ripartire", ha aggiunto. A proposito dei giovani lanciati da Mancini, ancora Malagò ha detto: "Molti giovani si sono affacciati all'esordio, ci mette in condizione di guardare le cose con ottimismo". Mentre sul sostegno dei club di vertice, Malagò ha concluso: "In questi mesi c'è stato, ho parlato anche coi club, anche chi ha qualcosa da dire sulle dinamiche federali, ma c'è molta condivisione".