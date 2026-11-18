Il momento più difficile risale al 2009, e da poco era diventato padre per la prima volta. "Mi chiudevo in casa per due giorni e bevevo soltanto. Poi mi alzavo e la mattina dopo andavo ad allenarmi". Una spirale alimentata anche dalla pressione e dagli errori commessi nella vita privata (come i tradimenti alla moglie), che Rooney ha faticato ad affrontare. A sostenerlo sono state la moglie Coleen e la madre, alle quali ha riconosciuto un ruolo decisivo nell'uscita dal tunnel. Dopo aver smesso e ripreso a bere più volte, circa sei mesi fa ha rinunciato definitivamente all'alcol. Da allora è cambiato anche il suo aspetto: nell'ultimo anno ha perso 19 chili, mostrando una forma fisica sensibilmente diversa da quella degli ultimi tempi. Oggi, a 41 anni, l'ex Golden Boy del calcio inglese si mette alla prova lontano dai campi, tra sfide nella giungla e telecamere.