Dalla depressione alla giungla australiana, passando per l'alcol e una trasformazione fisica da 19 chili in meno. Wayne Rooney racconta il suo periodo più buio e una rinascita che oggi lo vede protagonista di "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!", il reality britannico che mette alla prova i concorrenti nella natura selvaggia, una sorta di Isola dei famosi in versione inglese. In un'intervista al podcast "Life At The Midpoint" di Gabby Logan, l'ex attaccante del Manchester United ha confessato di aver pensato di togliersi la vita, proprio quando si trovava all'apice della sua carriera calcistica. "Sono arrivato a un punto in cui ho pensato al suicidio. Non volevo stare in mezzo a nessuno, non volevo incontrare persone nemmeno nei negozi", ha raccontato.
Il momento più difficile risale al 2009, e da poco era diventato padre per la prima volta. "Mi chiudevo in casa per due giorni e bevevo soltanto. Poi mi alzavo e la mattina dopo andavo ad allenarmi". Una spirale alimentata anche dalla pressione e dagli errori commessi nella vita privata (come i tradimenti alla moglie), che Rooney ha faticato ad affrontare. A sostenerlo sono state la moglie Coleen e la madre, alle quali ha riconosciuto un ruolo decisivo nell'uscita dal tunnel. Dopo aver smesso e ripreso a bere più volte, circa sei mesi fa ha rinunciato definitivamente all'alcol. Da allora è cambiato anche il suo aspetto: nell'ultimo anno ha perso 19 chili, mostrando una forma fisica sensibilmente diversa da quella degli ultimi tempi. Oggi, a 41 anni, l'ex Golden Boy del calcio inglese si mette alla prova lontano dai campi, tra sfide nella giungla e telecamere.