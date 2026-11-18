Inter, Luis Henrique scivola dietro Spence e Diouf: ora la cessione è più di un'ipotesi
Col rientro dell’inglese e la nuova veste del francese lo spazio a disposizione dell'ex Marsiglia è sempre meno: nel prossimo mercato potrebbe essere sacrificato per rinforzare la rosa in zone più scoperte
Luis Henrique dopo un anno e mezzo all'Inter non è ancora riuscito a trovare il suo spazio. L'esterno brasiliano nelle idee dei vertici di viale della Liberazione doveva essere il post Dumfries, ma in questi 18 mesi in Italia non è ancora riuscito a lasciare il segno: poco incisivo in attacco e poco solido in difesa. Un ibrido che non ha convinto nemmeno Cristian Chivu che, aldilà delle dichiarazioni di facciata, non si è mai davvero fidato del classe 2001.
Un giudizio che si evince molto chiaramente dall'impiego del brasiliano: con le difficoltà di Spence e "l'adattato" Diouf, Luis Henrique è stato in campo per poco più di 200 minuti. L'anno scorso aveva trovato spazio nella parte centrale della stagione con un discreto filotto di partite giocate da titolare complice la lunga assenza di Dumfries. Una volta tornato l'olandese, Gigi, come viene soprannominato il brasiliano ad Appiano, è tornato ad accomodarsi in panchina. Difficoltà che si sono perpetrate anche in questa stagione. Anzi, forse dal punto di vista del nativo di Joao Pessoa la situazione è addirittura peggiorata. L'Inter grazie al lavoro di Chivu si è ritrovata un Andy Diouf che da esterno ha conquistato anche la nazionale francese e ha deciso di fare un altro investimento importante sulla destra puntando su Djed Spence. L'ex Tottenham è arrivato ad Appiano in ritardo di condizione e soltanto nelle ultime uscite ha fatto vedere di cosa è capace: spinta e equilibrio conditi anche da due assist nelle ultime due presenze.
Così i minuti di Luis Henrique, che già in questo inizio di stagione ha faticato a trovare spazio, rischiano di diminuire ancora di più: davanti a lui a destra ci sono Spence e Diouf e a sinistra Dimarco e Carlos Augusto. Così le valutazioni su una possibile partenza tornano d'attualità. Un anno fa, nel mercato di gennaio, si era parlato di un interesse concreto del Bournemouth che sarebbe stato disposto a mettere sul tavolo quei 25 milioni che i nerazzurri avevano pagato per strapparlo al Marsiglia. In estate invece c'erano state voci di un possibile interessamento della Roma. In entrambe le situazioni, Chivu sembrava aver blindato il suo esterno, probabilmente anche per una mera mancanza di alternative. Ora che in quel reparto può contare su una certa abbondanza, Luis Henrique potrebbe essere sacrificato per rinforzare altre zone più scoperte. Non è un mistero che l'Inter dopo gli addii estivi di De Vrji e Acerbi sia rimasta orfana di un centrale marcatore: magari la partenza del brasiliano potrebbe finanziare l'acquisto di un difesnore centrale.