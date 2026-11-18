Un giudizio che si evince molto chiaramente dall'impiego del brasiliano: con le difficoltà di Spence e "l'adattato" Diouf, Luis Henrique è stato in campo per poco più di 200 minuti. L'anno scorso aveva trovato spazio nella parte centrale della stagione con un discreto filotto di partite giocate da titolare complice la lunga assenza di Dumfries. Una volta tornato l'olandese, Gigi, come viene soprannominato il brasiliano ad Appiano, è tornato ad accomodarsi in panchina. Difficoltà che si sono perpetrate anche in questa stagione. Anzi, forse dal punto di vista del nativo di Joao Pessoa la situazione è addirittura peggiorata. L'Inter grazie al lavoro di Chivu si è ritrovata un Andy Diouf che da esterno ha conquistato anche la nazionale francese e ha deciso di fare un altro investimento importante sulla destra puntando su Djed Spence. L'ex Tottenham è arrivato ad Appiano in ritardo di condizione e soltanto nelle ultime uscite ha fatto vedere di cosa è capace: spinta e equilibrio conditi anche da due assist nelle ultime due presenze.