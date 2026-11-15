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Inter, spunta un maxischermo alla Pinetina: Chivu vuole una lavagna tattica gigante in campo

Cristian Chivu porta la tecnologia alla Pinetina: maxischermo a bordo campo per studiare schemi e movimenti in tempo reale come nella Nfl e al Psg

15 Nov 2026 - 09:51
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Una novità tecnologica ha fatto la sua comparsa sul terreno di gioco del centro sportivo dell'Inter ad Appiano Gentile. A metà del lato lungo di uno dei campi di allenamento, proprio di fronte alla tribunetta destinata a ospitare giornalisti e sponsor, è stato infatti installato un grande maxischermo.

L'iniziativa, scrive Tuttosport, porta la firma di Cristian Chivu, deciso a modernizzare le sedute di allenamento utilizzando il cosiddetto "videoboard" come supporto didattico quotidiano. L'obiettivo è quello mostrare l'analisi del lavoro ai calciatori direttamente sul rettangolo verde, abbattendo i tempi delle lunghe riunioni tecniche negli spogliatoi.

Attraverso il monitor, lo staff tecnico può rivedere in tempo reale gli schemi appena eseguiti e correggere istantaneamente eventuali errori di posizionamento. Oltre ai filmati, lo schermo consente di proiettare prima di ogni esercizio i disegni dei movimenti, i tagli offensivi e le distanze da mantenere tra i reparti.

Il videoboard non è una novità assoluta nello sport. Nata nel football americano, di cui non a caso Chivu è un grande appassionato, nel calcio è diventata famosa dopo che Luis Enrique l'ha voluta per il centro sportivo del Psg

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