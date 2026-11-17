Primo appuntamento con "L'impresa sportiva", spazio dedicato dalla Tv de II Sole 24 ORE al mondo dello sport, condotto da Marco Bellinazzo, responsabile dell'area Sport & Business del Gruppo II Sole 24 ORE, e che ogni settimana avrà come ospite un grande protagonista

dello sport italiano. Si parte con Beppe Marotta, presidente dell'Inter: "Per vincere bisogna imparare moltissimo, credo che ogni giorno sia l'occasione per migliorare le proprie performance, come manager e come uomo. Lo sport e i contatti umani ti arricchiscono sotto tutti i punti di vista. lo credo che sin da ragazzo sia stata la mia passione, mi ritengo una persona molto fortunata: come diceva Stendhal, l'uomo fortunato è colui che riesce a trarre dalla propria passione una professione. lo ci sono riuscito, non avrei mai immaginato di arrivare dove

sono arrivato a livello professionale in un mondo che rappresentava la mia passione. lo sono partito con il sogno di fare il dirigente, dopo la passione per una palla che rotolava in mezzo al campo, una passione che generava adrenalina e poi sfociava in sofferenze o gioie a seconda dei risultati. lo ho avuto la fortuna di aver capito che il mondo dello sport si stava evolvendo, e che la figura del direttore sportivo doveva completarsi, acquisendo una di lettura di un mondo che si stava trasformando da una semplice associazione sportiva in un'azienda vera e propria. Ho avuto la fortuna di aver iniziato molto giovane in un mondo come quello del mecenatismo. L'Inter le potenzialità le aveva, è la storia che lo dice. Dal 2010 non si era vinto nulla e c'era un vuoto dettato dalla mancanza, o dalla perdita, di alcuni valori molto importanti nello sport: cultura del lavoro, senso di appartenenza, il fatto di avere obiettivi forti e precisi. Sono cose da valutare, mancava questo spirito e la lungimiranza della proprietà Suning è stata la delega per attuare questo cambiamento, in linea con una politica molto chiara a uno dei miei maestri, cioè Sergio Marchionne. Diceva sempre che la politica del cambiamento la devi applicare ieri. lo ho avuto la possibilità di mettere le persone al posto giusto e, tutti insieme, perché i meriti vanno distribuiti equamente, siamo riusciti a creare un modello, che poi si è trasformato in un modello vincente. Non dimentichiamoci che abbiamo vinto campionati, Coppe Italia e Supercoppe, riuscendo anche ad arrivare in finale di Champions League, il massimo dell'ambizione. Poi purtroppo abbiamo perso due volte, ma questo dimostra che nello sport si può concorrere anche con brand grandissimi grazie a due fattori delle persone: esperienza e competenza. Il calcio è un fenomeno di forte aggregazione: dopo la religione, credo ci sia solo lo sport che aggrega abbattendo le barriere. Però ormai è anche attività di impresa: ci sono 12 proprietà straniere su 20 in Serie A. Da una parte c'è un'involuzione, dall'altra bisogna chiedersi che fine avrebbe fatto il calcio in Italia senza queste proprietà straniere. Massimo rispetto per San Siro e per le emozioni che anche io ho avuto da bambino. Però bisogna guardare avanti: è uno stadio moderno, che renderà felici tutti gli utenti, cioè i tifosi dei due club".