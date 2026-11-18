"Un giorno si vince e siamo alle stelle, un altro perdiamo e siamo alle stalle. Per un progetto solido serve tempo, ai giovani dobbiamo dare l'opportunità anche di sbagliare". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine dell'evento di Rcs Sport Industry Talk a Milano, a proposito delle elezioni per la presidenza della Figc. "La nazionale mi è piaciuta, la prima partita con la Francia non se l'aspettava nessuno ma l'esperienza mi faceva temere il Belgio perchè quando scendi in campo con maggior determinazione fai fatica a reagire. Ma era necessaria la partita con il Belgio per capire a che punto siamo", ha aggiunto. "Mancini? È stato innanzitutto un campione, un buon allenatore. Sicuramente sta iniziando un percorso non facile che deve essere aiutato principalmente dai club e dai vivai. Tanto per tornare un attimo in alto. Quindi potrebbe essere anche questo un discorso da allargare - ha aggiunto - che chi investe nelle accademie e nei settori giovanili abbia qualche vantaggio per il futuro. Perché non è un progetto che tu lo fai in sei mesi. Questo è un progetto con cui ci auguriamo di qualificarci per i Mondiali".