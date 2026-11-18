"Un giorno si vince e siamo alle stelle, un altro perdiamo e siamo alle stalle. Per un progetto solido serve tempo, ai giovani dobbiamo dare l'opportunità anche di sbagliare". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine dell'evento di Rcs Sport Industry Talk a Milano, a proposito delle elezioni per la presidenza della Figc. "La nazionale mi è piaciuta, la prima partita con la Francia non se l'aspettava nessuno ma l'esperienza mi faceva temere il Belgio perchè quando scendi in campo con maggior determinazione fai fatica a reagire. Ma era necessaria la partita con il Belgio per capire a che punto siamo", ha aggiunto. "Mancini? È stato innanzitutto un campione, un buon allenatore. Sicuramente sta iniziando un percorso non facile che deve essere aiutato principalmente dai club e dai vivai. Tanto per tornare un attimo in alto. Quindi potrebbe essere anche questo un discorso da allargare - ha aggiunto - che chi investe nelle accademie e nei settori giovanili abbia qualche vantaggio per il futuro. Perché non è un progetto che tu lo fai in sei mesi. Questo è un progetto con cui ci auguriamo di qualificarci per i Mondiali".
Infine su cosa può imparare il calcio dalle altre federazioni. "C'è un'enorme differenza, perché quando parliamo di calcio tutti ci concentriamo sulla Serie A. Ma bisogna investire molto in formazione, principalmente degli istruttori. Bisogna che le società, anche quelle giovanili, abbiano lo stesso metodo di lavoro. Quello che bisognerebbe fare è un metodo di lavoro uguale per tutti", ha concluso Buonfiglio.