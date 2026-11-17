L'attenzione, ovviamente, è per il reparto d'attacco. Pio Esposito è al momento il punto fermo: il doppio impegno con l'Italia, tre gol in due partite, gli ha permesso di affinare una condizione che tra fine ottobre e inizio novembre si era appannata. Intorno a lui ruota l'assetto nerazzurro: Thuram sta bene, il banco di prova è la ripresa di oggi ma l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a lasciare il ritiro della Francia è alle spalle. Al momento, contro l'Atalanta, è Marcus l'indiziato per partire dal primo minuto. A Lautaro sono destinati gli ultimi trenta minuti di partita: il recupero del capitano è quasi completato ma solo da questa settimana incomincerà ad alzare veramente i ritmi, per cui meglio procedere con attenzione e con un rientro graduale, tenuto conto che mercoledì della prossima settimana c'è l'incrocio di Champions con lo Stoccarda.