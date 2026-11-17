Zielinski c'è, stasera è a disposizione per il match della Polonia contro la Svezia: il generico problema alla pianta del piede di cui aveva parlato nei giorni scorsi il ct polacco Jan Urban non ha evidentemente impedito al centrocampista nerazzurro di prendere parte all'allenamento di rifinitura e di candidarsi così a una maglia da titolare per l'impegno odierno di Natios Laegue. Inconveniente smaltito? Per la parola definitiva va atteso il ritorno ad Appiano, ma di certo per Chivu e per l'Inter si tratta di una buona notizia.
La squadra torna intanto oggi ad allenarsi a ranghi completi. Tra i nazionali, oltre a Zielinski, manca ancora il solo Carlos Augusto. Ai box restano solo Bonny e Stankovic. Stones, Jones e Luis Henrique sono pienamente recuperati, da monitorare Akanji rientrato affaticato dal ritiro svizzero: le condizioni del difensore nerazzurro non preoccupano, non forzerà i ritmi in queste prime sedute ma a meno di sorprese non dovrà marcare visita. Il recupero di Pavard e quello, come detto, di Stones, offrono on ogni caso soluzioni alternative a Chivu.
L'attenzione, ovviamente, è per il reparto d'attacco. Pio Esposito è al momento il punto fermo: il doppio impegno con l'Italia, tre gol in due partite, gli ha permesso di affinare una condizione che tra fine ottobre e inizio novembre si era appannata. Intorno a lui ruota l'assetto nerazzurro: Thuram sta bene, il banco di prova è la ripresa di oggi ma l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a lasciare il ritiro della Francia è alle spalle. Al momento, contro l'Atalanta, è Marcus l'indiziato per partire dal primo minuto. A Lautaro sono destinati gli ultimi trenta minuti di partita: il recupero del capitano è quasi completato ma solo da questa settimana incomincerà ad alzare veramente i ritmi, per cui meglio procedere con attenzione e con un rientro graduale, tenuto conto che mercoledì della prossima settimana c'è l'incrocio di Champions con lo Stoccarda.