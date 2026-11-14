Inter, Lautaro e Thuram pronti per l'Atalanta? Recupero possibile, ma il calendario frena

La Pinetina è in questi giorni il quartier generale dell'Italia, l'Inter tornerà a prenderne pieno possesso da lunedì, quanto Chivu ha fissato la ripresa degli allenamenti, avendo concesso ai nerazzurri non convocati con le rispettive nazionali un weekend di riposo. Al lavoro, fianco a fianco con gli azzurri, sono però rimasti quattro nerazzurri: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny e Aleksandar Stankovic, alle prese anche oggi con i rispettivi piani di recupero. Se per gli ultimi due i tempi sono lunghi e, come si dice in questi casi, siamo ancora alle momento delle terapie riabilitative, per la Thu-La l'obiettivo è più vicino. Con una buona dose di ottimismo, per entrambi la convocazione per il match contro l'Atalanta è più che plausibile. Lautaro, se tutto andràcome previsto, tornerà in gruppo con l'inizio della settimana: prima parzialmente, per poi tornare progressivamente a pieno regime. Thuram, tornato a Milano per l'affaticamento muscolare successivo al match con il Como che lo ha costretto a rinunciare al doppio impegno con la Francia, dovrebbe seguire un iter simile a quello del compagno d'attacco. La loro presenza alla ripresa del campionato non è comunque scontata: nell'arco di un mese, tra Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa italiana, l'Inter dovrà scendere in campo nove volte. Cautelarsi, in questi casi, diventa regola aurea.