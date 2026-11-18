Argentina scatenata nell'amichevole disputata nella notte contro il Costa Rica allo stadio "Kempes" di Cordoba. La nazionale del ct Scaloni, ormai orfana di Messi, ha travolto i centroamericani con un perentorio 7-0. Un successo firmato Italia visto che hanno realizzato una doppietta sia il comasco Nico Paz, sia il viola Franco Mastantuono. A segno anche due volte Alvarez e una Mac Allister. Due assist per l'altro lariano Maximo Perrone. Da segnalare anche l'esordio del giocatore del Parma, Mariano Troilo.