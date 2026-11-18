"Io parlo da sempre con i due candidati (alla Figc, ndr), mi auguro si scelgano delle basi solide ragionando non solo con il cuore ma con la testa". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine dell'evento di Rcs Sport Industry Talk a Milano, a proposito delle elezioni per la presidenza della Figc. "Ha apprezzato il fatto che Galliani abbia ritirato il ricorso? Sicuramente sì, perché quello che ci auguriamo sempre è che lo sport sia un esempio di etica", ha aggiunto. "Ma fra Galliani e Malagò cosa apprezza? Ma non lo dico neanche sotto tortura", ha concluso.