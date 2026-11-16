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Inter: Akanji non preoccupa, Zielinski resta con la Polonia ma le sue condizioni sono da monitorare

Solo un affaticamento per lo svizzero, il centrocampista alle prese con un problema alla pianta del piede. Il punto su Thuram e Lautaro

16 Nov 2026 - 11:49
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In casa Inter allarme rientrato per Akanji. Gli esami effettuati nel ritiro con la Svizzera e condivisi con lo staff medico nerazzurro non destano preoccupazione. Il difensore nerazzurro ha già lasciato la Nazionale e martedì si presenterà ad Appiano con il resto della squadra: sarà visitato ancora ma l'affaticamento muscolare accusato non dovrebbe impedirgli di essere a disposizione di Chivu per la trasferta di domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta.

Da valutare invece le condizioni di Zielinski. Il centrocampista polacco, che sabato non ha giocato contro la Romania, è alle prese con un problema alla pianta del piede. "Eravamo fiduciosi che Piotr potesse recuperare e non abbiamo dato troppo peso al fatto che avesse saltato uno o due giorni di allenamento - ha detto il ct polacco Urban - Tuttavia, si tratta di un tipo di infortunio per cui è difficile stabilire se si risolverà in tre giorni o in tre settimane". Come riporta Tuttosport, dalla Polonia riferiscono che Zielinski, faticherebbe a scattare e fare i cambi di direzione. In ogni caso il giocatore resta in Nazionale, con il club nerazzurro che monitora la situazione da vicino.

Situazione Thuram e Lautaro

 Il francese sta bene dopo l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a rinunciare al doppio impegno della Francia contro Italia e Turchia e dovrebbe essere già in gruppo martedì alla ripresa. Il capitano dell'Inter, dopo aver saltato cinque gare di campionato e due di Champions League per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, è pronto a tornare ad allenarsi con il resto della squadra ma con maggior cautela. L'obiettivo è riaverlo con l'Atalanta per uno spezzone di gara.

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