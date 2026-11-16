Inter: Akanji non preoccupa, Zielinski resta con la Polonia ma le sue condizioni sono da monitorare

In casa Inter allarme rientrato per Akanji. Gli esami effettuati nel ritiro con la Svizzera e condivisi con lo staff medico nerazzurro non destano preoccupazione. Il difensore nerazzurro ha già lasciato la Nazionale e martedì si presenterà ad Appiano con il resto della squadra: sarà visitato ancora ma l'affaticamento muscolare accusato non dovrebbe impedirgli di essere a disposizione di Chivu per la trasferta di domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta.



Da valutare invece le condizioni di Zielinski. Il centrocampista polacco, che sabato non ha giocato contro la Romania, è alle prese con un problema alla pianta del piede. "Eravamo fiduciosi che Piotr potesse recuperare e non abbiamo dato troppo peso al fatto che avesse saltato uno o due giorni di allenamento - ha detto il ct polacco Urban - Tuttavia, si tratta di un tipo di infortunio per cui è difficile stabilire se si risolverà in tre giorni o in tre settimane". Come riporta Tuttosport, dalla Polonia riferiscono che Zielinski, faticherebbe a scattare e fare i cambi di direzione. In ogni caso il giocatore resta in Nazionale, con il club nerazzurro che monitora la situazione da vicino.