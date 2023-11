Marotta: "Nandez? Con tutto il rispetto si tratta di una fake news"

© Getty Images

Beppe Marotta, amministratore delegato area sport dell'Inter, ha parlato anche di mercato ai microfoni di Mediaset Infinity prima della gara contro il Benfica: "Abbiamo una squadra all'altezza degli obiettivi e andremo avanti così. Per quanto riguarda le dichiarazioni dei procuratori, le disconosciamo, con tutto il rispetto, questa di Nandez è una fake news. Poco coraggio contro la Juve? Il coraggio è una cosa che accompagna la mentalità vincente, noi ce l'abbiamo. Bisogna però anche adeguarsi all'avversario. E' stata una partita giocata con tanta tattica ma non credo che questa squadra vada migliorata, semmai nei punti persi con le piccole. Per il resto, pareggiare a Torino è un risultato positivo, frutto di una prestazione superiore alla sufficienza".