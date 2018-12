Marotta: "Faccio parte della grande Inter. Spalletti è un grande mister"

13/12/2018

E' iniziata l'era di Beppe Marotta all' Inter . A mezzogiorno, l'ex dirigente della Juventus è entrato nella sede del club nerazzurro, poi le prime dichiarazioni sui canali social nerazzurri: "Da oggi farò parte della grande Inter, un grande orgoglio . Sarò amministratore delegato dell'area sport, un capitolo importante per la mia vita, un ruolo di grande responsabilità che però non mi spaventa. Inizia un nuovo percorso che dovrà essere vincente ".

MAROTTA: "SPALLETTI E' UN GRANDE TECNICO"

"Inizia un nuovo capitolo, un nuovo percorso con le stesse caratteristiche che mi hanno portato a vivere le altre esperienze, con grande passione e grande determinazione e una grande voglia di portare in alto il più possibile l'Inter", ha aggiunto Marotta. E ancora: "Sono nato nel calcio, appena si è creata questa grande opportunità non ho esitato nel coglierla. Ho incontrato la proprietà e ho capito che c'è tanta voglia di regalare a tutti i tifosi grandi successi. C'è tanta fiducia nel management, sta a noi ripagarli. I punti a disposizione sono ancora tanti e tutti i traguardi sono raggiungibili. Già da sabato con l'Udinese bisogna ripartire. L'Inter deve avere un ruolo apicale nel calcio europeo, ha un grande palmares. È un brand fortissimo, con una storia fatta di tanti trofei e grandi giocatori, l'amore dei tifosi verso questi colori è indelebile".



Su Spalletti: "E' un ottimo allenatore, sta alla società supportarlo. Spalletti deve lavorare con grandissima serenità perché la società è a sua disposizione. Bisogna farlo lavorare tranquillamente. Non è impresa facile ottenere i risultati che l'Inter vuole ottenere, ma abbiamo l'obbligo di crederci fino in fondo".



Sulla situazione dell'Inter: "Non sono un medico che viene a curare un malato, sono venuto all'Inter per dare il mio contributo e raggiungere obiettivi importanti. Si esce dal momento negativo non facendo proclami senza concretezza. Bisogna avere una cultura del lavoro accompagnata da un grandissimo senso di appartenenza a questa società. Attraverso questi modi di agire si possono trovare grandi soddisfazioni con il supporto dei tifosi che non sono mai venuti meno".



Nel nuovo organigramma interista, l'attuale amministratore delegato Alessandro Antonello manterrà la carica per quel che riguarda l'area amministrativa-economica.