Inter, Lukaku: "Credo sempre nello scudetto. Napoli? Rispetto ma non paura"

L'INTERVISTA

L'attaccante belga: "Fino a quando una squadra non ha alzato il trofeo tutto è possibile nel calcio"

© Getty Images A quattro giorni dal match con il Napoli, Romelu Lukaku sprona l'ambiente nerazzurro e lancia la sfida-scudetto. "Fino a quando una squadra non ha alzato trofeo tutto è possibile nel calcio - le parole dell'attaccante belga a Sky - Se ci credo? Sempre. Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell’impossibile. Come la gente dice che è impossibile per noi, vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo e sarà campione. Adesso nessuno lo ha alzato, siamo ancora lì, mancano ancora 6 mesi. Il campionato finisce il 6 giugno, ragazzi: non siamo ancora al 4 gennaio".

Vedi anche Calcio Inter, Lautaro scalpita ma col Napoli c'è la coppia Dzeko-Lukaku. Calhanoglu in regia Lukaku, nell'anteprima dell'intervista, fa i complimenti agli azzurri, primi in classifica con grande merito. "L’allenatore è veramente forte. Spalletti ha fatto un ottimo lavoro dobbiamo dirlo. Hanno giocatori veramente forti, io sono stato fuori e ho visto tante loro partite. Il Napoli è in un bel momento. Sono primi in classifica. Abbiamo rispetto ma non paura”.

Nei piani di Inzaghi, l'attaccante belga ormai pienamente ristabilito dopo il lungo infortunio muscolare, farà coppia con Edin Dzeko, la cui intesa è stata raffinata nelle recenti amichevoli. Lautaro Martinez, appena rientrato dopo la vittoria al Mondiale con l'Argentina, partirà dalla panchina pronto a dare il suo contributo in un match decisivo per l'Inter.