Inter, Lautaro scalpita ma col Napoli c'è la coppia Dzeko-Lukaku. Calhanoglu in regia

Tutto pronto per la ripartenza. O quasi. Diciamo che otto caselle su undici sono già sistemate, il beneficio del dubbio è meglio concederselo a centrocampo (regia e fasce) e in attacco. Nell'Inter che Simone Inzaghi ha in testa per il big match contro il Napoli del 4 gennaio al momento c'è infatti più Calhanoglu in regia che non Brozovic mentre davanti, per quanto scalpitante, Lautaro dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio alla coppia di giganti Lukaku-Dzeko, che nelle ultime uscite amichevoli hanno dimostrato di trovarsi decisamente bene assieme (una coppia che fra l'altro era già nei piani di Antonio Conte al suo approdo all'Inter nel 2019). E anche sulla fascia destra qualche interrogativo persiste. Nel dettaglio questa ora come ora la situazione generale. Tenuto conto che De Vrij è acciaccato, la difesa davanti a Onana è allora scontata: Skriniar-Acerbi-Bastoni. Si diceva invece del centrocampo: quello con Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan è un assetto ormai collaudato e rodato (il problema alla schiena accusato dall'armeno nell'ultima amichevole contro il Sassuolo è già stato superato) e con Brozovic ancora in fase di carburazione post-mondiale in cabina di regia dovrebbe quindi esserci ancora il turco. Sulle fasce a sinistra Dimarco resta la prima scelta, a destra Dumfries deve invece guardarsi dalla concorrenza di Darmian, sempre affidabile quando chiamato in causa. Dell'attacco si è già detto: Lukaku ha dato prova di essere in fase di crescita, Dzeko ha puntualmente confermato di essere in piena forma. La voglia di Lautaro di riprendersi l'Inter dopo aver alzato la Coppa del Mondo sarà dunque un'arma da utilizzare a partita in corso, con un appunto comunque ben evidenziato nell'agenda di Simone Inzaghi: quando il Toro vede il Napoli (4 gol ai partenopei) difficilmente si dimentica di lasciare la propria firma.