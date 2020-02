L'Inter replica a Spalletti: "Ha rifiutato la buonuscita"

L'Inter non ci sta e risponde a Luciano Spalletti. "Mi voleva il Milan ma l'Inter ha deciso di pagarmi per stare a casa", le parole pronunciate dall'ex tecnico nerazzurro a margine della 9.a edizione dell''Italian Sport Awards'. "Oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti la Società aveva proposto un'ulteriore offerta economica come incentivo all'esodo, che non è stata accolta dall'allenatore", la replica nerazzurra affidata all'Ansa.