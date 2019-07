Lautaro Martinez è tornato: "Amala, forza Inter"

Lautaro Martinez scalda i motori. L'attaccante argentino ha postato su Instagram la foto di un abbraccio con i compagni di squadra e il messaggio "Amala, forza Inter", oltre al calendario completo delle gare dei nerazzurri nella prossima Serie A. Il Toro ha fatto ritorno dalle vacanze post Copa America e si metterà a disposizione di Antonio Conte nella giornata di domani, alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile dopo la tournée asiatica. In attesa di sviluppi sul mercato, il tecnico potrà dunque contare finalmente su un attaccante di peso. Che non vede l'ora di iniziare la sua seconda stagione con la Beneamata (non è esclusa la sua presenza contro il Tottenham domenica 4 agosto, almeno per uno spezzone di gara).