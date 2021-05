Lautaro: "Sono stato molto vicino al Barcellona ma restare all'Inter è stata la scelta giusta"

"Sono stato molto vicino al Barcellona, ne avevo parlato anche con Messi, che mi chiedeva come andava la trattativa, niente di più. Per me sarebbe stata una grande opportunità. Ma loro avevano problemi economici, non è andata in porto e sono rimasto all’Inter. Ed è stata la scelta giusta avendo vinto poi lo scudetto". Prima il titolo di campione d'Italia con i nerazzurri con quattro giornate di anticipo ("Qualcosa di incredibile vincere un titolo in un club così importante") - e ora il rinnovo a un passo. Sembrano passati anni luce dalle voci che davano Lautaro Martinez in partenza direzione Spagna. Ai microfoni di Espn Argentina, lo stesso attaccante ammette che la sua carriera a un certo punto poteva prendere la direzione... blaugrana.