Lautaro Martinez sul Pallone d'Oro: "Merito di stare nei 30 finalisti"

Il Toro parla dall'Argentina dopo il match contro il Cile: "Vista la stagione fatta, ho le carte in regola per starci"

Lautaro Martinez è tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro per la seconda stagione di fila: l'anno scorso l'attaccante argentino aveva chiuso ventesimo (nel 2021 era arrivato invece ventunesimo), quest'anno i pronostici lo mettono nella top 10 se non nella top 5, dopo una annata che lo ha visto protagonista nello scudetto dell'Inter (oltre alla Supercoppa che era relativa alla stagione precedente ma che si è giocata lo scorso gennaio, rientrando dunque nell'annata solare considerata dal prestigioso premio) conquistato da capocannoniere e il premio di miglior giocatore della Serie A. "Vista la stagione che ho fatto sicuramente merito di essere tra i finalisti. Ho lavorato molto duramente per arrivare a questi livelli, è la seconda volta di fila che rientro nei 30 candidati al Pallone d'Oro e penso di avere le carte in regola per starci" le parole del Toro a Tnt Sports dopo la partita dell'albiceleste contro il Cile, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Lautaro è rimasto in campo 79 minuti venendo poi sostituito da Garnacho, non trovando la rete (è ancora a secco in questo inizio stagione) ma risultando tra i protagonisti della vittoria per 3-0 della sua nazionale: pregevole il velo nell'occasione della prima rete di MacAllister. Di Alvarez e Dybala le altre due reti argentine.

Martedì il fresco 27enne, compleanno festeggiato lo scorso 22 agosto, sarà atteso con i compagni di squadra della sua nazionale dalla sfida contro la Colombia per poi rientrare a Milano: l'Inter è attesa dalle sfide contro Monza, Manchester City e Milan.

