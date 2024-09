Pallone d'Oro, i 30 finalisti: Lautaro sfida Rodri, Bellingham e Vinícius Júnior

L'ELENCO

La premiazione finale si terrà il 28 ottobre a Parigi: Calha, Lookman e i neo giallorossi Dovbyk e Hummels gli altri "italiani" in lista

© X E' iniziato il countdown per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2024. Come previsto, è stata infatti diffusa la lista dei trenta finalisti che si contenderanno il premio il 28 ottobre a Parigi. Tra i favoriti per raccogliere l'eredità di Lionel Messi (escluso dopo anni dalla lista) in pole ci sono Rodri e i campioni d'Europa col Real Bellingham e Vinícius Júnior. Subito dietro Lautaro Martinez, campione d'Italia con l'Inter e vincitore della Copa America con l'Argentina, il nuovo gioiello dei Blancos Kylian Mabappé e il bomber del Manchester City Erling Haaland.

Vedi anche Calcio estero Dalla Spagna: Leo Messi ha vinto l'ottavo Pallone d'oro

Oltre al "Toro", per quanto riguarda i giocatori che militano in Serie A, tra i trenta finalisti del Pallone d'Oro figurano poi l'altro nerazzurro Hakan Calhanoglu, il due colpi della Roma Dovbyk e Hummels e anche l'atalantino Ademola Lookman, mattatore indiscusso della finale Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Sempre per quanto concerne l'Italia tra le candidature per il miglior portiere va segnalata quella di Gigio Donnarumma, mentre per il premio di miglior allenatore dell'anno spiccano le nomination di Carlo Ancelotti e Gian Piero Gasperini.

PALLONE D'ORO, I 30 FINALISTI

Erling Haaland (Manchester City/NOR)

Nico Williams (Athletic Club/ESP)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/SWI)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/UKR)

Toni Kroos (Real Madrid/GER)

Emiliano Martinez (Manchester City/ARG)

Federico Valverde (Real Madrid/URU)

Phil Foden (Manchester City/ENG)

Ruben Dias (Manchester City/POR)

Jude Bellingham (Real Madrid/ENG)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/GER)

Martin Odegaard (Arsenal/NOR)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/GER)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/ESP)

Vinicius (Real Madrid/BRA)

Harry Kane (Bayern Monaco/ENG)

Rodri (Manchester City/ESP)

Vitinha (Paris Saint-Germain/POR)

Declan Rice (Arsenal/ENG)

Cole Palmer (Chelsea/ENG)

William Saliba (Arsenal/FRA)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/TUR)

Bukayo Saka (Arsenal/ENG)

Lamine Yamal (Barcellona/ESP)

Dani Carvajal (Real Madrid/ESP)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/FRA)

Ademola Lookman (Atalanta/NGA)

Antonio Rudiger (Real Madrid/GER)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ESP)

Lautaro Martinez (Inter/ARG)

MIGLIOR PORTIERE, I CANDIDATI (Trofeo Yashin)

Diogo Costa (Porto/POR)

Gianluigi Donnarumma (Psg/ITA)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund/SWI)

Andrei Lounine (Real Madrid/UKR)

Mike Maignan (Milan/FRA)

Giorgi Mamardachvili (Valencia/GEO)

Emiliano Martinez (Aston Villa/ARG)

Unai Simon (Athletic Bilbao/SPA)

Yann Sommer (Inter/SWI)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns/RSA)



MIGLIOR GIOVANE: I FINALISTI (Trofeo Kopa, riservato agli U21)

Alejandro Garnacho (Manchester United/ARG)

Arda Guler (Real Madrid/TUR)

Karim Konaté (Salisburgo/CVI)

Kobbie Mainoo (Manchester United/ENG)

Joao Neves (Benfica-PSG/POR)

Savinho (Girona-Manchester City/BRA)

Mathys Tel (Bayern Monaco/FRA)

Lamine Yamal (Barcellona/ESP)

Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA)

Pau Cubarsi (Barcellona/ESP)

Vedi anche roma Roma, Hummels è giallorosso: contratto di un anno

Si chiude ufficialmente un'era quindi, durata oltre 20 anni, quella di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. I due oggi fanno le fortune dei rispettivi club ad altre latitudini, rispettivamente con Al Nassr e Inter Miami, ma non è bastata la Copa America vinta con l'Argentina della Pulce a fare entrare almeno uno dei due tra i candidati. Sipario e standing ovation.

Un'altra curiosità, invece, riguarda il calcio femminile. Tra le candidate al Pallone d'Oro femminile c'è la 27enne Manuela Giugliano, centrocampista della Roma e della nazionale italiana. Una prima volta per il nostro movimento visto che è la prima italiana di sempre a essere in lizza per questo premio.