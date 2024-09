Inter, Inzaghi prepara il tour de force: turnover in vista col Monza

INTER

Dopo la sosta l'impegno coi brianzoli, poi la supersfida al Manchester City in Champions League e il derby: ci sarà spazio per tutti

Mancano ancora dieci giorni alla ripresa del campionato, ma Simone Inzaghi sta già studiando le prossime avversarie della sua Inter, che al rientro dalla pausa nazionali sarà impegnata in un vero e proprio tour de force. Il 15 la trasferta di Monza, il 18 quella di Manchester contro il City in Champions League, infine il derby contro il Milan del 22. Un programma fitto e ricco di appuntamenti da non fallire, per i quali sarà fondamentale poter puntare sul gruppo squadra al completo.

Nelle prime tre uscite stagionali il tecnico nerazzurro, storicamente poco avvezzo a grandi turnover, ha puntato sui fedelissimi della cavalcata scudetto, con Lautaro in campo dal 1' non appena tornato disponibile nonostante una condizione fisica ancora non ottimale. Da ora in avanti, però, sarà fondamentale dosare le energie e diventerà inevitabile affidarsi anche alle rotazioni. La panchina, d'altronde, è lunga. La squadra è stata studiata e costruita apposta per poter affrontare al meglio tutte le competizioni e già col Monza potrebbe esserci spazio per chi si è visto meno.

I nomi sono presto fatti: Zielinski e Frattesi per far rifiatare Mkhitaryan e Barella, che per altro rientrerà in gruppo solo settimana prossima dopo l'intervento al naso, Taremi per non spremere troppo i due attaccanti titolari e andare a caccia del suo primo gol in nerazzurro, ma anche Bisseck, che rappresenta una valida alternativa a un quasi insostituibile come Pavard. Tutti indiziati per una maglia da titolare contro i brianzoli, senza dimenticare i vari Asllani, Carlos Augusto, Arnautovic... Che possono dare garanzie anche a partita in corso.

Insomma si sta avvicinando il momento di mettere a frutto anche il grande lavoro fatto dalla dirigenza nelle ultime due stagioni, per garantirsi la massima competitività in ogni fase della stagione. Il tutto attendendo il rientro di Buchanan, che potrebbe avvenire anche prima del previsto: il canadese, che ha saltato tutta la preparazione estiva a causa di un infortunio alla tibia rimediato a luglio in nazionale, sta infatti provando a bruciare le tappe e potrebbe essere a disposizione del tecnico già a metà ottobre. Un'altra freccia pronta ad aggiungersi alla faretra di Inzaghi.

