Dal Cagliari al Lecce, il multiplo Lautaro raggiunge 101 gol con l'Inter

La prima rete con Spalletti in panchina, ora fa le fortune di Inzaghi: in mezzo lo scudetto con Conte e i gol nel derby. Il Toro sale nella classifica dei bomber nerazzurri

15) Lautaro Martínez, Inter - 101 reti

Un'altra doppietta, in totale sono diciassette in nerazzurro. Tredici in campionato, tre in Coppa Italia, una in Europa League. Si aggiungano un poker e tre triplette. Il multiplo Lautaro Martinez ne ha per tutti. Il totale con l'Inter dice 127 gol, di cui 101 in Serie A. Nella classifica dei bomber nerazzurri davanti a tutti c'è "Peppino" Meazza, non a caso nome dello stadio dove segna oggi Lautaro. Poi "Veleno" Lorenzi, quindi Nyers, "Spillo" Altobelli, Sandro Mazzola, "Bonimba". Nomi e soprannomi leggendari. E tra loro c'è anche il "Toro".

In Serie A ha cominciato presto: seconda partita da titolare e gol al Cagliari, su assist (primo e unico) del brasiliano Dalbert. San Siro lo esalta, Luciano Spalletti lo applaude. Pochi giorni dopo Natale il primo gol dal peso specifico notevole, al Napoli: entra nel finale, la decide dopo il novantesimo. A marzo 2019 la prima gioia in un derby, su rigore. Con una doppietta al Sassuolo, nella stagione successiva, la prima di Antonio Conte, entra in doppia cifra.

Poi arriverà lo scudetto. In seguito, con Simone Inzaghi allenatore, segna quattro gol in due partite alla Salernitana, il secondo a San Siro è il numero 50 in Serie A. Nello scorso campionato fa settanta contro il Milan. Anche se più gusto, tre mesi dopo, glielo darà il gol in semifinale Champions. A Lecce, ora, il doppio salto. Prima 100. Poi 101. Per le statistiche e per la seconda stella.

