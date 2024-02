Lautaro e la carica dei 101: "Il gol più importante? Difficile ma dico il 100°"

INTER

Per il capitano dell'Inter un altro traguardo importante raggiunto con la maglia nerazzurra

© Getty Images Ci sono i numeri di squadra, strepitosi, e ci sono quelli altrettanto straordinari di chi dell'Inter è l'emblema: il capitano, Lautaro Martinez che con la doppietta di Lecce ha sfondato il muro dei 100 gol in Serie A con la maglia nerazzurra, salendo per la precisione a quota 101. Per l'argentino, capocannoniere del campionato con 22 reti in 23 partite, una traguardo personale che conta e assume ancor più valore perché utile al collettivo: "Una vittoria che significa tanto per noi" ha dichiarato a Dazn al termine del match contro il Lecce. "Stiamo avendo una continuità importante, giocando tutti un grande calcio. Stiamo facendo un grande lavoro coi compagni, sono contento ma dobbiamo continuare così perché non è finita".

Tanti 101 gol in campionato. Veramente tanti: "Difficile scegliere il più importante, ma dico il centesimo. Quando sono andato via a 15 anni da casa non pensavo potesse succedere tutto questo, devo tutto alla mia famiglia. Il lavoro insieme ai compagni paga. Devo crescere, ho ancora tanto margine di miglioramento. Sono contento ma non abbiamo ancora niente in mano". Ma nel mirino può incominciare a mettere il record di gol in Serie A di Higuain e Immobile con 36 centri: "Ci provo, la cosa importante è che l'Inter deve vincere. Io sto facendo il mio percorso, sono contento perché questi gol aiutano a portare punti a casa e voglio andare avanti così... Di sicuro queste è un'Inter che ha grande continuità, dopo la finale di Champions siamo maturati sotto ogni aspetto. Ma non dobbiamo rimanere fermi: dobbiamo alzare il livello ogni giorno, ogni allenamento, per mettere in difficoltà il mister nelle scelte"

LE STATISTICHE DI LAUTARO AGGIORNATE A DOPO LECCE-INTER

- Con il gol odierno, Lautaro Martínez è diventato il nono giocatore a tagliare il traguardo delle 100 reti con una singola squadra in Serie A prima di compiere 27 anni, dopo Giuseppe Meazza (Inter), Felice Borel (Juventus), Giampiero Boniperti (Juventus), Gino Pivatelli (Bologna), Omar Sivori (Juventus), Altafini (Milan), Luigi Riva (Cagliari) e Mauro Icardi (Inter).

- Con la doppietta odierna contro il Lecce, Lautaro Martínez ha messo a segno la sua 101ª rete in Serie A, diventando così il 9° giocatore in tripla cifra di marcature con la maglia dell’Inter nel massimo campionato, all’8° posto Christian Vieri (103).

- Nelle ultime tre stagioni in Serie A (dal 2021/22), Lautaro Martínez è il giocatore che ha realizzato il maggior numero di reti nella competizione: 64, almeno 15 in più di chiunque altro, a 49 Dusan Vlahovic. ù

- Lautaro Martínez (22 gol in 23 match) ha superato il record di marcature messe a segno in una singola stagione in Serie A, prima di oggi 21 reti sia nel 2021/22 in 38 gare sia nel 2022/23 in 35 presenze.