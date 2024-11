Inter, Lautaro oltre la fatica: quando vede il Verona è gol, Inzaghi ci pensa

La decisione per Inzaghi non è semplice perché se Marcus Thuram è l'unico certo di un posto da titolare, il compagno del francese è ancora nei pensieri dello staff tecnico. Anche Taremi, come Lautaro, ha sul groppone un viaggio intercontinentale mentre Arnautovic è dietro nelle gerarchie, nonostante abbia avuto una pausa meno stressante con viaggi in Europa e una sola partita (intera) con l'Austria. D'altronde il turno di campionato di domani è a dir poco delicato, non solo perché i trappoloni sono sempre in agguato nei match che arrivano subito dopo la sosta ma, sulla carta, l'Inter ha l'impegno più facile tra le big: con Milan-Juventus e Napoli-Roma (e Lazio-Bologna) l'occasione è troppo ghiotta per lasciarsi scappare i tre punti.