Inter, escluse lesioni per Calhanoglu ma non verrà rischiato: torna in Champions con il Lipsia

L'Inter dunque può tirare un definitivo sospiro di sollievo. "Il mio vecchio infortunio si è fatto risentire, ma non è una situazione grave e non ho dolori. Non ci sono lesioni. Spero di essere in campo con l'Inter già nel match di Verona", aveva detto lo stesso centrocampista nerazzurro dal ritiro con la Turchia alla vigilia della sfida di Nations League contro il Montenegro. "Fortunatamente sembra che Hakan non abbia un problema particolarmente gravem aveva detto Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, rimasto costantemente in contatto con i responsabili dell'area medica della Turchia e con i dirigenti della Federazione. Oggi la conferma: nessuna lesione. Ma difficile che Calhanoglu venga in portato in panchina a Verona: martedì sera c'è un match point per blindare la qualificazione alla prossima fase di Champions.