Lautaro fa felice l'Argentina, ora tocca all'Inter: "Devo cercare sempre di migliorare"

Lautaro è atteso domani alla Pinetina per riprendere a lavorare con l'Inter in vista del match di sabato a Verona. Nelle gambe, di certo, la fatica dell'impegno con l'Albiceleste: ecco perché, al di là della carica agonistica che si porta dentro, le sue condizioni verranno attentamente valutate, tenuto conto che poi martedì 26 i nerazzurri dovranno affrontare il Lipsia in una sfida quanto mai importante in vista della qualificazione diretta agli ottavi di Champions. Come Scaloni, anche Inzaghi ha bisogno del miglior Lautaro, quello che sinora in Serie A non si è ancora visto: fondamentale, dunque, dosarne attentamente le energie.