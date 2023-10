Lautaro e Thuram 'riposati', bomber Pavard carico: Inzaghi ritrova i nazionali

INTER

Rientrano alla base gli azzurri, i due francesi e Asslani. Giovedì sarà la volta dei sudamericani

© Getty Images Appiano Gentile torna a riempirsi, con l'Inter che ritrova altri nazionali: dopo Sommer, Calhanoglu, Dumfries e De Vrij, a tre giorni dalla trasferta di Torino contro i granata alla ripresa del campionato rientrano alla base i sei giocatori azzurri (Barella, Frattesi, Darmian, Dimarco, Acerbi e Bastoni), i francesi Pavard e Thuram e l'albanese Asslani. Giovedì Simone Inzaghi rivedrà anche capitan Lautaro Martinez, Sanchez e Carlos Augusto e dunque avrà tutto il gruppo a disposizione, eccezion fatta per gli infortunati Arnautovic - che potrebbe anticipare i tempi ed essere arruolabile già per la trasferta di Champions a Salisburgo dell'8 novembre - e Cuadrado, che resterà fermo almeno 10 giorni - niente Toro e andata contro gli austriaci a San Siro.

Tornerà carichissimo dalla spedizione con la Francia Benjamin Pavard, schierato da Deschamps come centrale di difesa, autore di una doppietta di testa nell'amichevole vinta contro la Scozia. "Penso che tutti hanno visto che quella di centrale è la mia vera posizione, vedremo", ha detto nel dopo partita. Poi subito un pensiero sull'Inter: "Da quando sono lì ho messo insieme buone prestazioni. Non ho pressioni, sono sicuro di me". Pavard è rimasto in campo per tutta la partita, soltanto 27' in campo per Marcus Thuram, che ha sostituito Giroud.

Come Pavard, novanta minuti nelle gambe anche per(nel Cile sconfitto 3-0 dal Venezuela in un match di qualificazione ai Mondiali) enell'Albania che ha battuto in amichevole la Bulgaria. 'Risparmiato'chiamato dalla panchina al 78' dal ct dell'Argentina contro il Perù al posto di Alvarez. Impiego part-time anche pernell'Italia di Wembley contro l'Inghilterra (27'). Maglia da titolare per(63') e percon il Brasile contro l'Uruguay (73').