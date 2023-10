Inter, Inzaghi perde nuovamente Cuadrado: ancora problemi al tendine d'Achille

INTER

Il colombiano ha sofferto un riacuttizzarsi dell'infiammazione che lo aveva costretto allo stop a metà settembre, ora nuovo programma riabilitativo

L'Inter perde nuovamente per infortunio Juan Cuadrado: la società nerazzurra ha infatti comunicato che il colombiano ha sofferto un riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine d'Achille che lo aveva colpito nel corso della sosta nazionali di settembre e ha fatto sapere che il giocatore ha già cominciato un nuovo percorso riabilitativo. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana ed è pertanto certa la sua assenza nel match di sabato contro il Torino.

L'ex Juve aveva cominciato a soffrire di tendinite nel corso dell'ultima pausa del campionato, era stato convocato pur rimanendo in panchina nel derby contro il Milan, ma poi aveva saltato il debutto Champions con la Real Sociedad e le successive tre gare di Serie A. Tornato disponibile contro il Benfica, era sceso in campo per 35' nel finale del match col Bologna e non era stato convocato dalla Colombia proprio con l'obiettivo di permettergli di recuperare al meglio. Ora, però, il nuovo stop: Inzaghi resterà col solo Dumfries come esterno a tutta fascia, con la possibilità di riproporre Darmian come fatto a Empoli.

LA NOTA DEL CLUB

Juan Cuadrado, in pieno accordo con lo staff medico nerazzurro, ha in questi giorni intrapreso un programma riabilitativo a causa di un riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine achilleo sinistro. Le condizioni del colombiano saranno rivalutate settimana prossima.