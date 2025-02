Lautaro e il caso bestemmia: il Toro potrebbe patteggiare una multa ed evitare la squalifica

La Procura Federale, scrive La Repubblica, potrebbe chiudere presto l'istruttoria e poi concedere i termini per la difesa. E solo successivamente, nel caso ce ne fosse bisogno, deferirlo per un procedimento al Tribunale Federale. Prima del procedimento però, la difesa potrebbe decidere di patteggiare una multa per non far perdere all'attaccante nessuna partita. Si vedrà, intanto Lautaro continua a definirsi innocente e il Campione d'Italia si fida di lui.