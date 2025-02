Lautaro Martinez e le bestemmie post Juve-Inter: palla alla Procura, cosa rischia

Tanti si chiedono se Lautaro possa andare incontro a una squalifica in virtù dell'articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva che recita: "In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata". Sull'accaduto ha provato a fare chiarezza Graziano Cesari, ex arbitro ospite dello studio di Pressing: "Le immagini verranno analizzate benissimo per capire quello che ha detto il capitano dell'Inter - le parole -. Questa è una competenza del Giudice Sportivo dopo una eventuale segnalazione della Procura Federale".