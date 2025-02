Lautaro e il caso bestemmia: la Procura continua l'indagine ma l'Inter resta tranquilla

La vicenda comunque non si chiuderà nel breve periodo: in casa nerazzurra comunque regna la tranquillità visto che il Toro ha ribadito alla società di non aver affatto bestemmiato. Il capitano argentino è convinto tanto da averlo ribadito pubblicamente usando toni forti: "Quando si parla tanto e male di una persona dà fastidio, quello che è capitato l’altra sera mi ha dato molto fastidio, ho insultato ma non ho bestemmiato - le parole del bomber subito dopo il gol decisivo ai danni del Genoa dello scorso sabato -. Cerco di trasmettere il rispetto anche ai miei figli. È una cosa che non accetto e vado avanti per la mia strada".