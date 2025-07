L'Italia si è qualificata per i quarti di finale degli Europei femminili, in Svizzera, nonostante la sconfitta di questa sera a Berna per 3-1 contro le campionesse del mondo della Spagna. Le azzurre tornano fra le migliori otto del continente dopo 12 anni. Mercoledì prossimo, 16 luglio, l'Italia affronterà la Norvegia. La squadra di Soncin l'aveva sbloccata con Oliviero, prima di subire la rimonta targata del Castillo, Guijarro, Gonzalez Rodriguez.