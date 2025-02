Inter, Lautaro Martinez: "Un segnale per noi, siamo in piedi. Mai bestemmiato"

"Non è stata una partita di grande qualità ma ci abbiamo messo l'anima, il cuore. L'importante era prenderci i tre punti dopo la sconfitta della scorsa settimana, che ci ha fatto male. Siamo in piedi". Parole del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, autore del gol vittoria contro il Genoa e 'man of the match'. Con questa rete, la decima in campionato, l'argentino è diventato il primo giocatore straniero nella storia del club nerazzurro ad andare in doppia cifra in sei stagioni diverse di Serie A.