Inter, Lautaro tra i migliori bomber d'Europa per media gol

verso inter-salisburgo

Il capitano ha segnato una rete ogni 75 minuti, meglio anche di Mbappé, Haaland e Kane. Ora punta il Salisburgo, che arriva a San Siro in crisi

Il timbro contro il Torino ha ulteriormente certificato il miglior avvio di stagione di Lautaro Martinez con l'Inter: sono 12 gol in 11 partite, uno ogni 75'. Una media che, al momento, vede solo Guirassy dello Stoccarda (14 gol in 8 partite, uno ogni 46') stargli davanti: meglio di Mbappé, nove gol e uno ogni 88', Haaland, 9 gol e uno ogni 109', e Kane, 10 gol e uno ogni 95'. Chiariamoci, il Toro non è mai stato uno in difficoltà in zona gol ma dal 2021/22, cioè dal primo addio di Romelu Lukaku (tra l'altro atteso sabato da un San Siro a dir poco agguerrito, ma questa è un'altra storia), sembra aver definitivamente convinto tutti del suo ruolo da prima punta: se negli anni di Conte era visto un po' come la spalla del belga, 97 partite e 40 reti, ora è lui il leader incontrastato di attacco e spogliatoio.

Due anni fa era arrivato a 25 timbri, l'anno scorso 28 e ora, non siamo neanche a fine ottobre, è già a 12. Una prolificità che dimostra il cambio di passo sotto porta, nei primi anni tra le statistiche andava aggiunto qualche gol "facile" sbagliato di troppo, e anche l'estrema completezza dell'argentino. Prima in coppia con Lukaku, poi con Dzeko, poi con belga e bosniaco e oggi con Thuram, ha sempre mantenuto livelli altissimi, dimostrando una facilità clamorosa nel trovare il migliore affiatamento anche con giocatori con caratteristiche diverse tra loro.

Una prolificità che può arricchirsi ulteriormente a partire da domani, quando si troverà di fronte la difesa di un Salisburgo in crisi, in campionato è arrivata la sconfitta casalinga contro il Lask Linz che ha portato a quattro i punti di distanza dalla capolista Sturm Graz. In precedenza il pareggio col Klagenfurt. Oltretutto quella contro la squadra di Struber è una grande occasione per l'Inter di indirizzare in un certo modo il girone D di Champions League: battendo il Salisburgo, i nerazzurri salirebbero a 7 punti mettendone quattro tra sé e gli austriaci. Se poi la Real Sociedad riuscisse a tenere duro a Lisbona con il Benfica, i lusitani (al momento fermi a quota zero) vedrebbero ridotte al lumicino le speranze di qualificazione agli ottavi.

