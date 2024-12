La grande paura per Bove poi il compatto 'no' alla ripresa: anche l'Inter scioccata

I primi ad accorgersi della gravità della situazione sono stati Dumfries e Calhanoglu, i più vicini a Edoardo Bove negli istanti in cui è crollato in campo: da quel momento in poi tutti allo stadio Franchi sono sprofondati nell'incubo. Barella ha aiutato Cataldi, che ha spostato con le mani la lingua di Bove in modo che l'ossigeno non trovasse ostacoli. Anche Simone Inzaghi si è subito attivato, correndo verso il giocatore della Fiorentina, e per quello stesso motivo è scivolato. Tutta l'Inter si è unita ai giocatori viola e ai rispettivi staff medici nel creare un cordone che impedisse alle telecamere di riprendere ulteriormente la situazione nel dettaglio mentre altri vagavano per il campo, sospesi in un limbo tra dolore, incredulità e ansia.