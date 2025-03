L'Inter e il sogno Triplete, Lautaro: "Sarà difficile ma lotteremo per tutto". Il confronto con il 2010

Diverse le circostanze tra la situazione attuale e quella di 15 anni fa. Più complicata adesso, soprattutto tenendo conto del tour de force dei nerazzurri di Inzaghi, che sulla loro strada avranno da affrontare anche due derby contro il Milan nelle semifinali di Coppa Italia (allora c'era la Fiorentina). Non una sfida qualunque anche sul piano nervoso. Nella stagione 2009/10, dopo 29 giornate di campionato, l'Inter era in testa con 60 punti, con un punto di vantaggio sul Milan e quattro sulla Roma, che poi alla 33.a avrebbe effettuato il sorpasso in testa per poi essere risuperata alla 35.a dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria di Pazzini e la contemporanea vittoria dei nerazzurri sull'Atalanta. Nei quarti di finale di Champions l'Inter aveva affrontato il Cska Mosca, battuto 1-0 sia all'andata a San Siro (gol di Milito), che in trasferta (rete di Sneijder). Avversario di tutto rispetto ma di tutt'altro peso guardando a questo Bayern Monaco, che i nerazzurri affronteranno nel doppio confronto in Germania l'8 aprile e a San Siro il 16. "Sarà difficile ma lotteremo per tutto". Il messaggio di Lautaro è chiaro e forte.