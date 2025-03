Serie A, Atalanta-Inter 0-2: vittoria e tentativo di fuga-scudetto per Inzaghi

• Dall’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta (2016/17), l’Inter è la squadra che ha battuto più spesso la Dea in Serie A: 10 volte in 18 confronti (6N, 2P).

• Dall’inizio della passata stagione (2023/24), solamente Kylian Mbappé (28) ha segnato più gol in trasferta di Lautaro Martinez nei cinque principali campionati europei (22, come Erling Haaland).

• Dalla sua prima stagione in gol contro l’Atalanta in campionato (dal 2019/20), Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più gol contro la Dea in Serie A (sette).

• Gli ultimi due gol in Serie A di Carlos Augusto sono arrivati di testa, entrambe da corner ed entrambe su assist di Hakan Çalhanoglu - nessuna delle precedenti sette reti del brasiliano nel massimo torneo era stata realizzata con questo fondamentale.

• L'Inter è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa stagione nei cinque principali campionati europei (13).

• Nessun giocatore ha servito più assist da palla inattiva rispetto ad Hakan Çalhanoglu nei maggiori cinque campionati europei dal suo arrivo in Serie A nel 2017/18: 27, al pari di Dani Parejo e Joshua Kimmich.

• L’Inter ha vinto otto sfide di fila contro l’Atalanta in tutte le competizioni in match ufficiali per la seconda volta dal 1929/30, dopo la striscia risalente al periodo compreso tra il 1964 e il 1967.

• L’Inter ha vinto sei partite di fila in Serie A contro l’Atalanta per la prima volta dal periodo compreso tra il 1997 e il 2001.

• L'Inter è rimasta imbattuta in ciascuno degli ultimi nove confronti in Serie A contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime tre posizioni in classifica (5V, 4N).

• L’Inter ha registrato quattro clean sheet di fila contro l’Atalanta in gare ufficiali per la prima volta dal periodo compreso tra il 1965 e il 1967.

• L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime sei partite casalinghe disputate in Serie A (4N, 2P), striscia più lunga di match interni senza successi in una singola edizione del torneo dal 2015/16 (sette in quel caso con Edoardo Reja in panchina).

• Solo Bournemouth (19) e Barcellona (18) hanno colpito più legni in questa stagione nei cinque principali campionati europei rispetto all'Inter (17, come PSG, Bayer Leverkusen e Atalanta).

• Marten de Roon (262 presenze con Gian Piero Gasperini in campionato) è diventato il giocatore con più partite disputate sotto la guida di un singolo allenatore in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), superando Sebastien Frey con Cesare Prandelli (261).

• Lautaro Martinez ha vinto la sua 200a partita con la maglia dell’Inter considerando tutte le competizioni.

• Contro l’Inter Ederson ha raggiunto quota 100 presenze in Serie A con la maglia dell’Atalanta.

• Sead Kolasinac ha disputato contro l’Inter la sua partita numero 50 in Serie A, tutte con la maglia dell’Atalanta.