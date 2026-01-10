Inter, Chivu: "Questa gara può indirizzare la stagione, stimo Conte allenatore. Ci siamo allenati alle ingiustizie..."

"Più la voglia di +7 o paura di -1? Noi vogliamo andare a +7, loro vogliono stare a -1. Ma la voglia è tanta, c'è l'impegno, c'è l'ambizione, concentrazione, volontà, equilibrio. Noi ultimamente stiamo dando continuità di risultati e prestazioni. Abbiamo sempre lavorato bene per superare determinati momenti. La voglia e l'ambizione c'è sempre stata, forse adesso è aumentata ancora di più visto quello che è successo nell'ultimo mese. Questa è una partita che può indirizzare il cammino". Cristian Chivu presenta così il big match di domenica sera a San Siro contro il Napoli. "La squadra è cambiata con il lavoro, la convinzione e l'ambizione. Sono cose che abbiamo portato in campo. I numeri non bastano, bisogna far vedere il valore reale di una squadra. Troppo facile parlare di scontri diretti non vinti, solo perché i numeri dicono questo. La realtà è che sono primo in classifica, sono davanti a chi mi ha battuto, ho più gol fatti. Poi siamo consapevoli dell'importanza di queste partite ma tutte le partite valgono uguale".



Sull'avversario: "Il Napoli ha cambiato modulo. All'andata c'era Anguissa ma non c'era Hojlund, questa volta sarà il contrario. Ma sono forti, hanno intensità. C'è Lobotka e all'andata non c'era. Sarà una partita difficile, vivrà di episodi. Conte? Ho una grande stima del Conte allenatore. Ero ancora giocatore quando lui già allenava, gli ho fatto anche i complimenti. Nel frattempo lui si è evoluto, fa cose più adatte al calcio di oggi. E lo fa bene, è un vincente. Noi giovani allenatori abbiamo tanto da imparare da lui. Non esiste il confronto Chivu-Conte. Gli interpreti sono i giocatori. E non dimentichiamo i tifosi, che devono avere passione per questo sport. Ultimamente l'allenatore rappresenta persino troppo in questo sport, il calcio è di giocatori e tifosi".