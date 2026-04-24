Serie A, Napoli-Cremonese 4-0: show degli azzurri che rinviano la festa dell'Inter

Ma è solo uno degli episodi di un primo tempo da record: 13 conclusioni verso la porta della squadra di Giampaolo, di cui 4 nello specchio, mentre gli ospiti non tirano nemmeno una volta. E la partita si chiude tra il 45' e il terzo minuto di recupero: dopo qualche tentativo, Hojlund conclude di sinistro, la deviazione di Terracciano è decisiva e così è autorete e raddoppio. All'ultima azione, poi, De Bruyne recupera su Maleh dopo una splendida sforbiciata di McTominay e segna il suo primo gol su azione con la maglia del Napoli.