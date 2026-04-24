Serie A, Napoli-Cremonese 4-0: show degli azzurri che rinviano la festa dell'Inter
Segnano McTominay (che nel finale sbaglia un rigore), De Bruyne e Alisson, oltre all'autogol di Terracciano
© Getty Images
La trentaquattresima giornata di Serie A si apre con il 4-0 del Napoli alla Cremonese: un risultato che automaticamente rinvia la festa Scudetto dell'Inter, che non potrà festeggiare in questo turno.
Conte, che in questo modo torna al successo dopo i passi falsi con Parma e Lazio, passa già al 3' con McTominay, poi chiude i conti tra il 45' e il recupero del primo tempo con l'autogol di Terracciano su tiro di Hojlund e la prima rete su azione con la maglia dei partenopei di De Bruyne.
A inizio ripresa, Alisson cala il poker, poi all'83' McTominay sbaglia il rigore della possibile doppietta e del 5-0. Napoli secondo con 69 punti, grigiorossi sempre terzultimi a quota 28.
LA PARTITA
L'anticipo della giornata 34 di Serie A emette già il primo verdetto: l'Inter non potrà vincere lo Scudetto in questo turno. La sentenza arriva dopo il 4-0 del Napoli di Conte, che travolge la Cremonese con un super primo tempo e conferma il secondo posto, andando momentaneamente a -9 da Chivu quando i campani possono ancora conquistare 12 punti. A differenza degli avvii con Parma e Lazio, i campioni d'Italia partono fortissimo e al 3', grazie all'assist di De Bruyne e al sinistro di McTominay all'angolino, è già 1-0.
Ma è solo uno degli episodi di un primo tempo da record: 13 conclusioni verso la porta della squadra di Giampaolo, di cui 4 nello specchio, mentre gli ospiti non tirano nemmeno una volta. E la partita si chiude tra il 45' e il terzo minuto di recupero: dopo qualche tentativo, Hojlund conclude di sinistro, la deviazione di Terracciano è decisiva e così è autorete e raddoppio. All'ultima azione, poi, De Bruyne recupera su Maleh dopo una splendida sforbiciata di McTominay e segna il suo primo gol su azione con la maglia del Napoli.
A inizio ripresa, Giampaolo prova a cambiare inserendo Grassi, Vandeputte e Zerbin, ma è tutto inutile: al 52', infatti, direttamente da un lancio di Milinkovic-Savic parte la cavalcata di Alisson, che parte dalla sinistra, entra in area e di destro batte in controtempo Audero per il 4-0. Subito dopo il gol, rifiatano Politano, Olivera e Lobotka (dentro Mazzocchi, Beukema e Gilmour), ma per il Napoli bisogna solo gestire. L'ultimo sussulto è il rigore sbagliato da McTominay all'83' dopo il fallo di mano in area di Grassi: Audero si distende sulla sua sinistra e para.
La sostanza non cambia, finisce 4-0: dopo il pari di Parma e il ko con la Lazio, il Napoli torna a vincere, sale a 69 punti ed è secondo in solitaria a meno di 48 ore da Milan-Juventus. Conte si avvicina ulteriormente alla Champions: il match point sarà nel prossimo turno al Sinigaglia contro il Como. E intanto la festa Scudetto dell'Inter è rinviata di almeno una settimana. Resta complicata la classifica della Cremonese, terzultima con 28 punti come il Lecce che ha però una partita in meno. Fortunatamente per i grigiorossi, 3 delle ultime 4 sfide di campionato saranno allo Zini.
IL TABELLINO
NAPOLI-CREMONESE 4-0
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera (8' st Beukema), Rrahmani, Buongiorno; Politano (8' st Mazzocchi), Lobotka (9' st Gilmour), McTominay, Gutierrez; De Bruyne (30' st Elmas), Alisson; Hojlund (16' st Giovane). A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa. All.: Conte
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (16' st Folino), Pezzella; Floriani (1' st Zerbin), Maleh (33' st Barbieri), Bondo (1' st Grassi), Payero; Bonazzoli, Okereke (1' st Vandeputte). A disp.: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Sanabria. All.: Giampaolo
Arbitro: Doveri
Marcatori: 3' McTominay, 45' aut. Terracciano, 48' De Bruyne, 7' st Alisson
Note: al 38' st McTominay (N) sbaglia un calcio di rigore
LE STATISTICHE
- Scott McTominay è il centrocampista che ha segnato più reti in questo anno solare in Serie A (sette); lo scozzese inoltre è anche l’unico centrocampista centrale ad aver realizzato almeno 10 reti in casa nelle ultime due stagioni del torneo (tre nel 2025/26 e sette nel 2024/25).
- Con il gol odierno - realizzato al minuto 2:23 - Scott McTominay è salito a quota due reti segnate in questo campionato entro i primi 3' di gioco: nessun giocatore ha fatto meglio nella Serie A in corso (due anche Lautaro Martínez).
- Kevin De Bruyne ha realizzato oggi la 100a rete nei cinque grandi campionati europei; dal suo esordio in questi tornei (2012/13), solo Marco Reus (120) aveva già tagliato questo traguardo tra i centrocampisti impegnati in queste competizioni.
- Dall’esordio di Kevin De Bruyne nei cinque maggiori campionati europei (2012/13), il belga (100G, 155A) è soltanto uno dei due giocatori con almeno 100 reti e 150 assist, l’altro è Lionel Messi (327G, 151A).
- Kevin De Bruyne ha fornito oggi il suo primo assist in Serie A; il belga ha sia segnato che fornito un passaggio vincente in un singolo match dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 12 aprile 2025 in Premier League col Manchester City (v Crystal Palace).
- Il Napoli ha ottenuto almeno cinque successi contro squadre neopromosse in un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 2020/21 (cinque con Gennaro Gattuso alla guida).
- Il Napoli ha vinto una gara di Serie A con almeno quattro gol di scarto per la prima volta dal 15 settembre 2024, in trasferta contro il Cagliari mentre non capitava in un match casalingo dal 13 gennaio 2023 (5-1 contro la Juventus).
- Il Napoli ha trovato la rete per cinque gare di fila contro la Cremonese per la prima volta in Serie A.
- Alisson Santos ha segnato tre gol in questa Serie A, tutti in gare casalinghe; dal suo primo centro nel torneo (15 febbraio) solo Donyell Malen (quattro) conta più reti in casa nel torneo rispetto al calciatore del Napoli.
- Da quando il dato sugli assist è disponibile (2004/05) il Napoli è diventata la seconda squadra, dopo il Milan nel 2022/23, a trovare almeno un assist con due portieri diversi in una singola stagione di Serie A (Alex Meret contro la Fiorentina il 31 gennaio scorso e Vanja Milinkovic-Savic oggi con la Cremonese).
- La Cremonese ha perso 12 delle 17 gare giocate in questo anno solare in Serie A; nel periodo, solo l’Hellas Verona (13) ha subito più sconfitte nei cinque maggiori campionati europei.
- La Cremonese ha mancato il successo in tutte le nove gare esterne disputate contro il Napoli in Serie A (1N, 8P); contro nessuna squadra i lombardi hanno giocato più partite in trasferta nel torneo senza mai vincente (nove anche contro Lazio e Juventus).
- La Cremonese non ha trovato la rete in 17 delle 34 gare di questo campionato, tra cui in tutte le tre più recenti; in generale nella sua storia in Serie A solo in un torneo della competizione la squadra lombarda aveva registrato così tanti match senza gol all’attivo, nel 1991/92 (17).
- La Cremonese ha perso con almeno quattro gol di scarto per la seconda volta in questa Serie A, la prima dal 12 gennaio scorso (0-5 v Juventus).
- Il Napoli ha segnato 11 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più nel parziale in questa Serie A (11 anche per l’Inter).
- Scott McTominay ha sbagliato il primo calcio di rigore calciato in una gara dei cinque maggiori campionati europei.
- Secondo calcio di rigore parato da Emil Audero in questa Serie A, il primo dal 12 gennaio scorso (v Juventus).
- Grazie alla vittoria di oggi, Antonio Conte (151) ha raggiunto e superato il traguardo dei 150 punti raccolti alla guida del Napoli in Serie A.