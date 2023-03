Inter, Zanetti: "Tutti dobbiamo dare di più, non solo Inzaghi"

Javier Zanetti indica la rotta che l'Inter deve seguire dopo il cocente ko di Bologna: "Nessun alibi, non bisogna cercare il colpevole ma la soluzione. Ho letto che Inzaghi deve dare di più ma non è così: tutti devono dare di più. La società, i giocatori, il mister. Siamo una squadra e meriti e demeriti non sono mai di una persona sola". Il vicepresidente nerazzurro continua: "Ho sentito le parole di Inzaghi e di Lautaro Martinez dopo la sconfitta di Bologna e quando senti che il tuo allenatore e uno dei giocatori più rappresentativi non cercano alibi, che riconoscono come non sia stata una partita all'altezza, allora capisci che è da lì che bisogna ripartire. Ci sono ancora tanti impegni importanti e ravvicinati, speriamo di dare una risposta già da domenica".